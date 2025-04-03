Карасев рассудит ЦСКА и московское «Динамо» в 23-м туре РПЛ

Сергей Карасев Фото: globallookpress.com
4 апреля (пятница)
«Пари НН» — «Оренбург»:судья — Рафаэль Шафеев
5 апреля (суббота)
«Крылья Советов» — «Рубин»: судья — Кирилл Левников
«Факел» — «Ахмат»: судья — Иван Абросимов
«Локомотив» — «Зенит»: судья — Артём Чистяков
«Краснодар» — «Акрон»: судья — Виталий Мешков
6 апреля (воскресенье)
«Динамо» Махачкала — «Химки»: судья — Сергей Чебан
«Ростов» — «Спартак»: судья — Владимир Москалев
ЦСКА — «Динамо» Москва: судья — Сергей Карасев
В РПЛ лидирует «Краснодар». В активе команды Мурада Мусаева 49 очков. Также в топ-3 находятся «Зенит» (46) и «Спартак» (44).