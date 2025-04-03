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    Карасев рассудит ЦСКА и московское «Динамо» в 23-м туре РПЛ

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    РФС сообщил о судейских назначениях на матчи 23-го тура чемпионата России-2024/25.

    Сергей Карасев
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    Сергей Карасев

    4 апреля (пятница)

    «Пари НН» — «Оренбург»:судья — Рафаэль Шафеев

    5 апреля (суббота)

    «Крылья Советов» — «Рубин»: судья — Кирилл Левников

    «Факел» — «Ахмат»: судья — Иван Абросимов

    «Локомотив» — «Зенит»: судья — Артём Чистяков

    «Краснодар» — «Акрон»: судья — Виталий Мешков

    6 апреля (воскресенье)

    «Динамо» Махачкала — «Химки»: судья — Сергей Чебан

    «Ростов» — «Спартак»: судья — Владимир Москалев

    ЦСКА — «Динамо» Москва: судья — Сергей Карасев

    Календарь и таблица РПЛ

    В РПЛ лидирует «Краснодар». В активе команды Мурада Мусаева 49 очков. Также в топ-3 находятся «Зенит» (46) и «Спартак» (44).

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