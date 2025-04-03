Карасев рассудит ЦСКА и московское «Динамо» в 23-м туре РПЛ

сообщил о судейских назначениях на матчи 23-го тура чемпионата России-2024/25.

4 апреля (пятница)

«Пари НН» — «Оренбург»:судья — Рафаэль Шафеев

5 апреля (суббота)

«Крылья Советов» — «Рубин»: судья — Кирилл Левников

«Факел» — «Ахмат»: судья — Иван Абросимов

«Локомотив» — «Зенит»: судья — Артём Чистяков

«Краснодар» — «Акрон»: судья — Виталий Мешков

6 апреля (воскресенье)

«Динамо» Махачкала — «Химки»: судья — Сергей Чебан

«Ростов» — «Спартак»: судья — Владимир Москалев

ЦСКА — «Динамо» Москва: судья — Сергей Карасев

Календарь и таблица РПЛ

В РПЛ лидирует «Краснодар». В активе команды Мурада Мусаева 49 очков. Также в топ-3 находятся «Зенит» (46) и «Спартак» (44).