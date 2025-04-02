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    Семин: У «Факела» полностью запущенная ситуация

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    Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин высказался о ситуации в «Факеле». Ранее стало известно, что команду может возглавить Игорь Шалимов.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «У "Факела" полностью запущенная ситуация с бесконечной сменой тренеров. Сделать чудеса будет очень сложно. Но раз Шалимов пошёл, значит, он видит какие-то варианты.

    Единственный положительный момент для "Факела" на сегодняшний день в том, что болельщики не бросают команду, а поддерживают её. Они ходят на стадион в большом количестве — это дополнительный фактор, который может сыграть определённую роль», — сказал Сёмин «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Факел» идет 15-м в таблице РПЛ. Клуб набрал 14 очков за 22 матча.

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