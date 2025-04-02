Семин: У «Факела» полностью запущенная ситуация

Экс-наставник «Локомотива»высказался о ситуации в. Ранее стало известно, что команду может возглавить

«У "Факела" полностью запущенная ситуация с бесконечной сменой тренеров. Сделать чудеса будет очень сложно. Но раз Шалимов пошёл, значит, он видит какие-то варианты.

Единственный положительный момент для "Факела" на сегодняшний день в том, что болельщики не бросают команду, а поддерживают её. Они ходят на стадион в большом количестве — это дополнительный фактор, который может сыграть определённую роль», — сказал Сёмин «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

«Факел» идет 15-м в таблице РПЛ. Клуб набрал 14 очков за 22 матча.