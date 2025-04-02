«Атлетико» и «Барселона» сыграют между собой в рамках ответного матча полуфинала Кубка Испании. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Атлетико»

В первом матче полуфинала против «Барселоны» мадридцы отыгрались с 2:4, сведя игру к ничьей 4:4 в концовке. В составе «Атлетико» забитыми мячами отметились Альварес, Гризманн, Льоренте и Сёрлот.

В прошлом сезоне полуфинальная стадия Кубка Испании стала непреодолимым препятствием для «матрасников» — команда Диего Симеоне проиграла «Атлетику» по сумме двух матчей и выбыла из борьбы за трофей.

«Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. В крайнем туре мадридцы не смогли обыграть в гостях «Эспаньол» — ничья 1:1.

«Барселона»

«Барселона» неудачно стартовала в первом полуфинальном матче Кубка Испании против «Атлетико», быстро оказавшись в роли догоняющей стороны — 0:2 к 6-й минуте. Затем команда Флика забила четыре мяча, но в концовке не удержала победу — итоговая ничья 4:4.

Год назад «Барселона» не смогла пробиться в полуфинал Кубка Испании, проиграв «Атлетику» Бильбао в четвертьфинале со счетом 2:4.

«Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании с отрывом в три очка от мадридского «Реала». В крайнем туре Ла лиги каталонцы разгромили на своем поле «Жирону» — 4:1.

Личные встречи

В последних 10-ти матчах на счету «Барселоны» 6 побед, «Атлетико» оказался сильнее в 2-х случаях и дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетико» — «Барселона» с коэффициентом 3.70.