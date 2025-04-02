ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Атлетико» — «Барселона». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 1/2 финала Кубка Испании «Атлетико» — «Барселона»

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Атлетико Барселона
    Вся лентаСамое главное
    Джош ЭмметЭммет подерется с Мерфи, Брито сразится с Сабатини. Анонс карда UFC Vegas 105 Эланга празднует свой гол«Ноттингем» прибил «МЮ». Всё решил рывок Эланга в начале матча Букайо Сака празднует свой первый гол после травмы«Арсенал» обыграл «Фулхэм»: Сака вернулся, Габриэл получил травму
    Все новости спорта
    Роберт Левандовский
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберт Левандовский
    «Атлетико» и «Барселона» сыграют между собой в рамках ответного матча полуфинала Кубка Испании. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Атлетико»

    В первом матче полуфинала против «Барселоны» мадридцы отыгрались с 2:4, сведя игру к ничьей 4:4 в концовке. В составе «Атлетико» забитыми мячами отметились Альварес, Гризманн, Льоренте и Сёрлот.

    В прошлом сезоне полуфинальная стадия Кубка Испании стала непреодолимым препятствием для «матрасников» — команда Диего Симеоне проиграла «Атлетику» по сумме двух матчей и выбыла из борьбы за трофей.

    «Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. В крайнем туре мадридцы не смогли обыграть в гостях «Эспаньол» — ничья 1:1.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    «Барселона»

    «Барселона» неудачно стартовала в первом полуфинальном матче Кубка Испании против «Атлетико», быстро оказавшись в роли догоняющей стороны — 0:2 к 6-й минуте. Затем команда Флика забила четыре мяча, но в концовке не удержала победу — итоговая ничья 4:4.

    Год назад «Барселона» не смогла пробиться в полуфинал Кубка Испании, проиграв «Атлетику» Бильбао в четвертьфинале со счетом 2:4.

    «Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании с отрывом в три очка от мадридского «Реала». В крайнем туре Ла лиги каталонцы разгромили на своем поле «Жирону» — 4:1.

    Личные встречи

    В последних 10-ти матчах на счету «Барселоны» 6 побед, «Атлетико» оказался сильнее в 2-х случаях и дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетико» — «Барселона» с коэффициентом 3.70.

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.25
  • Экспресс дня 2 апреля
  • Сегодня в 22:30
    •  3.70
  • Прогноз на матч Атлетико — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Торпедо — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Милан — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Штутгарт — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры