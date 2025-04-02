«Арсенал» обыграл «Фулхэм»: Сака вернулся, Габриэл получил травму

«Арсенал» одержал непростую победу над «Фулхэмом» (2:1) и сократил отставание от «Ливерпуля» в таблице АПЛ, но потери в составе могут обернуться серьезной проблемой перед матчем Лиги Чемпионов с «Реалом».

Мерино — снова герой

До появления Сака игру держал другой неожиданно важный персонаж — Микель Мерино. С тех пор как Артета перевел его на роль форварда, испанец стал одним из ключевых игроков команды.

На 37-й минуте он получил мяч в штрафной, окруженный защитниками «Фулхэма». Казалось, что ничего опасного здесь не выйдет, но рикошет от Хорхе Куэнки превратил его удар в смертельный для Бернда Лено. Шестой гол в десяти матчах — если бы «Арсенал» подписал такого нападающего зимой, его называли бы гениальным трансфером.

Микель Мерино забивает в ворота Фулхэма reuters.com

Сака оживляет «Арсенал»

Три месяца без Сака стали для «канониров» настоящим испытанием. Команда покинула оба внутренних кубка, чемпионская гонка практически проиграна. И вот он возвращается — в нужный момент, в нужном месте.

Сака с мячом gettyimages.com

Казалось, что этот матч на «Эмирейтс» полностью принадлежал Букайо Сака. Трибуны ждали его выхода, затаив дыхание, и когда 23-летний вингер сбросил с себя тренировочный костюм, стадион взорвался. Артета не стал форсировать его выход, но, когда пришло время, тренер не сомневался. Сака появился на поле под овации, начал набирать ритм, а затем — один рывок, одно касание, один удар головой. Гол, который напомнил болельщикам, почему этот парень — сердце «Арсенала».

Семь минут на поле — и вот он, момент чистого футбольного волшебства: Сака, словно тенью проскользнувший в штрафную, ловит навес Габриэла Мартинелли и отправляет мяч в сетку головой.

Букайо Сака gettyimages.com

Но и «Фулхэм» не сдался без боя. Родриго Муниз сначала упустил стопроцентный момент, но уже в добавленное время мяч снова оказался у него. Удар — рикошет — и «Эмирейтс» замер. На секунду показалось, что «Арсенал» снова упустит победу в концовке. Но нет, времени гостям не хватило.

Травма Габриэла — удар по планам Артеты

Финальный свисток. Три очка. Возвращение Сака. Но цена этой победы может оказаться слишком высокой. Уже на 16-й минуте другой Габриэл — Магальяйнс — сел на газон, держась за бедро. Ни судорожного желания продолжить игру, ни попыток размяться — только тяжелая походка в сторону раздевалки и взгляд, в котором читалось: это что-то серьезное.

Габиэл покидает поле gettyimages.com

Но даже на фоне победы не получалось не думать о Габриэле. Он должен был быть одним из столпов обороны против «Реала», а теперь вместо него срочно придется искать замену. Якоб Кивиор? Неубедительно. Бен Уайт? Под вопросом. А если еще и Тимбер не успеет восстановиться?

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Этот эпизод омрачил вечер, но времени на сожаления нет — через неделю «Реал», и там потребуется максимум сил.