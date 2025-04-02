«Арсенал» обыграл «Фулхэм»: Сака вернулся, Габриэл получил травму

Мерино — снова герой
До появления Сака игру держал другой неожиданно важный персонаж — Микель Мерино. С тех пор как Артета перевел его на роль форварда, испанец стал одним из ключевых игроков команды.
На 37-й минуте он получил мяч в штрафной, окруженный защитниками «Фулхэма». Казалось, что ничего опасного здесь не выйдет, но рикошет от Хорхе Куэнки превратил его удар в смертельный для Бернда Лено. Шестой гол в десяти матчах — если бы «Арсенал» подписал такого нападающего зимой, его называли бы гениальным трансфером.
Сака оживляет «Арсенал»
Три месяца без Сака стали для «канониров» настоящим испытанием. Команда покинула оба внутренних кубка, чемпионская гонка практически проиграна. И вот он возвращается — в нужный момент, в нужном месте.
Казалось, что этот матч на «Эмирейтс» полностью принадлежал Букайо Сака. Трибуны ждали его выхода, затаив дыхание, и когда 23-летний вингер сбросил с себя тренировочный костюм, стадион взорвался. Артета не стал форсировать его выход, но, когда пришло время, тренер не сомневался. Сака появился на поле под овации, начал набирать ритм, а затем — один рывок, одно касание, один удар головой. Гол, который напомнил болельщикам, почему этот парень — сердце «Арсенала».
Семь минут на поле — и вот он, момент чистого футбольного волшебства: Сака, словно тенью проскользнувший в штрафную, ловит навес Габриэла Мартинелли и отправляет мяч в сетку головой.
Но и «Фулхэм» не сдался без боя. Родриго Муниз сначала упустил стопроцентный момент, но уже в добавленное время мяч снова оказался у него. Удар — рикошет — и «Эмирейтс» замер. На секунду показалось, что «Арсенал» снова упустит победу в концовке. Но нет, времени гостям не хватило.
Травма Габриэла — удар по планам Артеты
Финальный свисток. Три очка. Возвращение Сака. Но цена этой победы может оказаться слишком высокой. Уже на 16-й минуте другой Габриэл — Магальяйнс — сел на газон, держась за бедро. Ни судорожного желания продолжить игру, ни попыток размяться — только тяжелая походка в сторону раздевалки и взгляд, в котором читалось: это что-то серьезное.
Но даже на фоне победы не получалось не думать о Габриэле. Он должен был быть одним из столпов обороны против «Реала», а теперь вместо него срочно придется искать замену. Якоб Кивиор? Неубедительно. Бен Уайт? Под вопросом. А если еще и Тимбер не успеет восстановиться?
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Этот эпизод омрачил вечер, но времени на сожаления нет — через неделю «Реал», и там потребуется максимум сил.