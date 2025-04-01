У «Арсенала» появился конкурент в борьбе за Субименди

По данным известного издания As, на опорного полузащитника «Реал Сосьедад»появился еще один претендент.

Это мадридский «Реал», который хочет укрепить центр поля и хочет найти футболиста с хорошими оборонительными навыками.

«Сливочные» готовы подписать 26-летнего хавбека летом, но им придется столкнуться с конкуренцией со стороны лондонского «Арсенала», который уже давно «ведет» Субименди и готов активировать пункт с отступными в размере 60 млн евро.

В текущем сезоне Субименди сыграл за басков 39 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Контракт полузащитника действует до 2027 года.