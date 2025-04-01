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    Килиан Мбаппе«Реал» — «Реал Сосьедад». Онлайн
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    У «Арсенала» появился конкурент в борьбе за Субименди

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    По данным известного издания As, на опорного полузащитника «Реал Сосьедад» Мартина Субименди появился еще один претендент.

    Мартин Субименди
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    Мартин Субименди

    Это мадридский «Реал», который хочет укрепить центр поля и хочет найти футболиста с хорошими оборонительными навыками.

    «Сливочные» готовы подписать 26-летнего хавбека летом, но им придется столкнуться с конкуренцией со стороны лондонского «Арсенала», который уже давно «ведет» Субименди и готов активировать пункт с отступными в размере 60 млн евро.

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    • В текущем сезоне Субименди сыграл за басков 39 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Контракт полузащитника действует до 2027 года.

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