«Арсенал» — «Фулхэм»: счет матча 2:1, обзор голов

Завершились два матча 30-го тура в английской Премьер-лиге.

Лондонский «Арсенал» на своем поле уверенно разобрался с «Фулхэмом» — 2:1.

На 37-й минуте счет открыл Микель Мерино с передачи Итана Нванери.

Второй гол канониров забил Букайо Сака, который недавно восстановился после травмы, а ассистировал ему в том эпизоде Габриэль Мартинелли.

Гол престижа за гостей на 90+4-й минуте забил бразильский форвард Родриго Муньос.

Футбол. Англия. Премьер-лига Арсенал Лондон — Фулхэм 2:1 Голы: 1:0 Микель Мерино (37'), 2:0 Букайо Сака (73'), 2:1 Родриго Мунис (90 + 4') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Юрриен Тимбер (Леандро Троссард, 78'), Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс (Якуб Кивёр, 16'), Майлс Льюис-Скелли, Мартин Эдегор, Томас Парти, Деклан Райс, Итан Нванери (Букайо Сака, 66'), Микель Мерино, Габриэл Мартинелли Фулхэм: Бернд Лено, Энтони Робинсон, Тимоти Кастань, Хорхе Куэнка, Йоаким Андерсен, Исса Диоп (Райан Сесеньон, 77'), Эмиль Смит-Роу (Алекс Айуоби, 67'), Саша Лукич (Андреас Перейра, 67'), Сандер Берге, Рауль Хименес (Родриго Мунис, 77'), Адама Траоре (Виллиан, 67') Предупреждения: Йоаким Андерсен (52'), Саша Лукич (57'), Деклан Райс (72')

«Арсенал» продолжает идти на втором месте в таблице АПЛ с 61 очком. «Фулхэм» (45) — восьмой.

Календарь и таблица АПЛ

«Вулверхэмтон» с минимальным счетом 1:0 переиграл «Вест Хэм».

Автором единственного гола на 21-й минуте стал норвежский нападающий Йорген Странд Ларсен.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон — Вест Хэм 1:0 Гол: 1:0 Йёрген Странн Ларсен (21') Вулверхэмптон: Жозе Са, Мэтт Доэрти, Эммануэль Агбаду, Тоте Антонио Гомеш, Нелсон Семеду, Райан Айт Нури (Сантьяго Буэно, 82'), Жуан Гомес, Маршал Манетси, Жанрикне Беллегард (Бубакар Траоре, 90'), Йёрген Странн Ларсен, Andre (Пабло Сарабия, 71') Вест Хэм: Альфонс Ареола, Аарон Ван-Биссака, Аарон Крессвел (Карлос Солер, 46'), Макс Килман, Константинос Мавропанос, Джеймс Уорд-Праус (Tomas Soucek, 77'), Лукас Пакета, Эван Фергюсон (Эдсон Альварес, 46'), Джаррод Боуэн, Luis Guilherme (Никлас Фуллкруг, 46'), Oliver Scarles (Эмерсон, 77') Предупреждения: Andre (28'), Жозе Са (31'), Константинос Мавропанос (31'), Никлас Фуллкруг (73'), Жуан Гомес (80'), Мэтт Доэрти (88')

«Волки» сейчас на 17-м месте с 29 очками. «Вест Хэм» (34) идет строчкой выше.