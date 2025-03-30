Рахимов назвал причины поражения «Рубина» в матче против «Зенита»

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче 22-го тура российской Премьер-лиги против(0:4).

«Были ли изменения в игре "Рубина" во втором тайме? Глупость. Глупость, которая случилась. Мы были в атаке, могли проводить атаку "2 в 1", но умудрились потерять эту скорость, допустить простейшие ошибки, дать "Зениту" возможность выйти в контратаку, чего не было вообще в первом тайме. Мы хорошо контролировали эти моменты. Но допустили глупую ошибку, пропустили. Тут же у нас прилетела вторая желтая карточка. И здесь эпизод достаточно глупый. Вот так два эпизода могут сломать всё, что выстраивалось в первом тайме. Вот эти моменты всё определили.

Вторая желтая Грицаенко — глупость? В тот момент, когда ты владеешь мячом, отдаешь неточную передачу, у тебя есть желтая карточка и ты всё равно не контролируешь (эмоции) — да.

Отсутствие на поле одного игрока с такой командой, как "Зенит"… Они взяли мяч под контроль, а нам было уже сложно показывать контригру, и в такой ситуации замены нас не усилили.

После четвертого мяча сильно был недовольны действиями своей команды? Почему нужно, пропуская третий гол, не доигрывать следующий эпизод? Нужно играть до конца. Да, так случилось, но мы сами в этом виноваты. Я ожидал другой реакции, но, к сожалению, всё может случиться. Даже если такая ситуация случилась, она не может вас сломать, вы должны продолжать играть дисциплинированно и искать свои шансы», — сказал Рахимов «Матч ТВ».

После этого матча «Рубин» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 32 очками в активе. В следующей встрече казанцы сыграют против «Крыльев Советов» 5-го апреля.