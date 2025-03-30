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    Рахимов назвал причины поражения «Рубина» в матче против «Зенита»

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    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о поражении своей команды в матче 22-го тура российской Премьер-лиги против «Зенита» (0:4).

    Рашид Рахимов — главный тренер «Рубина»
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    Рашид Рахимов — главный тренер «Рубина»

    «Были ли изменения в игре "Рубина" во втором тайме? Глупость. Глупость, которая случилась. Мы были в атаке, могли проводить атаку "2 в 1", но умудрились потерять эту скорость, допустить простейшие ошибки, дать "Зениту" возможность выйти в контратаку, чего не было вообще в первом тайме. Мы хорошо контролировали эти моменты. Но допустили глупую ошибку, пропустили. Тут же у нас прилетела вторая желтая карточка. И здесь эпизод достаточно глупый. Вот так два эпизода могут сломать всё, что выстраивалось в первом тайме. Вот эти моменты всё определили.

    Вторая желтая Грицаенко — глупость? В тот момент, когда ты владеешь мячом, отдаешь неточную передачу, у тебя есть желтая карточка и ты всё равно не контролируешь (эмоции) — да.

    Отсутствие на поле одного игрока с такой командой, как "Зенит"… Они взяли мяч под контроль, а нам было уже сложно показывать контригру, и в такой ситуации замены нас не усилили.

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    • После четвертого мяча сильно был недовольны действиями своей команды? Почему нужно, пропуская третий гол, не доигрывать следующий эпизод? Нужно играть до конца. Да, так случилось, но мы сами в этом виноваты. Я ожидал другой реакции, но, к сожалению, всё может случиться. Даже если такая ситуация случилась, она не может вас сломать, вы должны продолжать играть дисциплинированно и искать свои шансы», — сказал Рахимов «Матч ТВ».

    После этого матча «Рубин» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 32 очками в активе. В следующей встрече казанцы сыграют против «Крыльев Советов» 5-го апреля.

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