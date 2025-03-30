«Фрайбург» — «Унион Берлин»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче 27-го тура немецкой Бундеслигив родных стенах проигралсо счетом 1:2.

На гол Лукаса Холера гости ответили точными ударами Рани Хедиры и Андрея Илича.

Футбол. Германия. Бундеслига Фрайбург — Унион 1:2 Голы: 1:0 Лукас Хёлер (29'), 1:1 Рани Хедира (30'), 1:2 Андрей Илич (48') Фрайбург: Ноа Атуболу (Флориан Мюллер, 58'), Кильянн Сильдийя (Лукас Кюблер, 67'), Маттиас Гинтер, Филипп Линхарт, Кристиан Гюнтер (Ян-Никлас Бесте, 67'), Рицу Доан, Максимилиан Эггештайн (Johan Manzambi, 86'), Патрик Остерхаге, Винченцо Грифо, Лукас Хёлер (Эрен Динкчи, 58'), Михаэль Грегорич Унион: Фредерик Реннов, Йосип Юранович, Кристофер Триммель, Диогу Лейте, Леопольд Кверфельд, Данило Дуки, Чон У Ён (Тим Скарке, 8'), Рани Хедира, Яник Хаберер (Лука Тусар, 86'), Андрей Илич (Ласло Бенеш, 85'), Бенедикт Холлербах (Марин Любичич, 85') Предупреждения: Рани Хедира (68'), Маттиас Гинтер (76'), Андрей Илич (81'), Андраш Шефер (88'), Johan Manzambi (89'), Йосип Юранович (89'), Эрен Динкчи (90 + 6')

Календарь и таблица Бундеслиги

У «Униона» теперь 30 очков и 13-е место в турнирной таблице. У «Фрайбурга» осталось 42 балла и седьмая позиция.