«Венеция» — «Болонья»: счет матча 0:1, обзор голов

В матче 30-го тура итальянской Серии Ана выезде победиласо счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Рикардо Орсолини.

Футбол. Италия. Серия А Венеция — Болонья 0:1 Гол: 0:1 Риккардо Орсолини (49') Венеция: Йонуц Раду, Жоэль Шингтьенн, Джей Идзес, Фали Канде, Кике Перес, Джанлука Бузио, Исса Думбия, Гаэтано Ористанио, Алессио Дзербин, Микаэль Эллертссон, Карел Поезны Болонья: Лукаш Скорупски, Хуан Миранда, Николо Казале, Сэм Бёкема, Давиде Калабрия, Николо Камбьяги, Ремо Фройлер, Льюис Фергюсон, Тёйс Даллинга, Йенс Одгор, Риккардо Орсолини Предупреждения: Алессио Дзербин (22'), Давиде Калабрия (25'), Кике Перес (61')

«Болонья» смогла набрать 56 очков и идет на четвертом месте в турнирной таблице Серии А, «Венеция» (20) — девятнадцатая.

Календарь и таблица Серии А

В параллельной игре «Комо» и «Эмполи» сыграли вничью 1:1.

На гол Анастасиоса Дувикаса гости ответили точным ударом Кристиана Куаме.

Футбол. Италия. Серия А Комо — Эмполи 0:0 Гол: 1:0 Анастасиос Дувикас (61') Комо: Жан Бутез, Мергим Войвода, Эдоардо Гольданига, Марк Кемпф, Альберто Морено (Алекс Валле, 56'), Серхи Роберто (Максимо Перроне, 46'), Максанс Какере, Габриэл Стрефезза, Лукаш Да Кунья, Патрик Кутроне (Анастасиос Дувикас, 56'), Ассане Диао Эмполи: Девис Васкес, Либерато Кэкачей, Джузеппе Пеццелла, Маттиа Вити (Якопо Фаццини, 58'), Лука Марьянуччи, Саба Гогличидзе, Лиам Хендерсон, Альберто Грасси, Кристиан Куаме, Себастьяно Эспозито, Эммануэль Гьяси Предупреждения: Саба Гогличидзе (12'), Эдоардо Гольданига (25'), Серхи Роберто (30')

У «Комо» стало 30 очков и 13-е место. У «Эмпполи» теперь 23 балла и 18-я строчка.