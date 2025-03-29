Московское «Динамо» на своем поле примет «Оренбург» в матче 22-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Динамо»

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 21-м матче. На счету московской команды 11 побед, 6 ничьих и 4 поражения при разнице забитых и пропущенных мячей 43:23.

После возобновления сезона подопечные Марцела Лички сыграли три матча в чемпионате, показав разные результаты. После выездной ничьи с «Ростовом» (1:1) москвичи дома разгромили одноклубников из Махачкалы (4:0), а в крайнем туре проиграли в дерби «Локомотиву» со счетом 1:2.

До матча с «железнодорожниками» «Динамо» сыграло еще один матч против московской команды, уступив ЦСКА в гостях (1:2) в первом матче полуфинала Кубка России Пути РПЛ.

«Оренбург»

«Оренбург» c 11 очками замыкает турнирную таблицу РПЛ. В 21-м матче уральская команда одержала 2 победы, 5 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений, при этом разница забитых и пропущенных мячей составила 18:37.

В крайнем туре «Оренбург» одержал вторую победу в сезоне, прервав тем самым безвыигрышную серию из 19-ти матчей. Команда под руководством Владимира Слишковича дома минимально обыграла «Факел» благодаря автоголу Божина на 94-й минуте — 1:0.

До этого «Оренбург» не смог набрать очков двух матчах после рестарта сезона, уступив сначала «Спартаку» (0:2), а затем и «Ростову» (1:2).

Личные встречи

В матче первого круга команды сыграли в результативную ничью — 2:2.

В 10-ти последних встречах на счету «Динамо» 6 побед, «Оренбург» оказался сильнее в 3-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо» — «Оренбург» с коэффициентом 2.03.