ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Динамо» — «Оренбург». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 22-го тура РПЛ «Динамо» — «Оренбург»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо Оренбург
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Рубин»22-й тур РПЛ. Булыкин верит в успех «Спартака» в Грозном, Горшков уверен в победе «Зенита» над «Рубином» Игроки Страсбурга празднуют гол«Страсбург» прибил «Лион» и ворвался в зону еврокубков Игроки Байера празднуют гол в ворота Бохума«Байер» обыграл «Бохум» и вплотную приблизился к «Баварии»
    Все новости спорта
    Бителло
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Бителло
    Московское «Динамо» на своем поле примет «Оренбург» в матче 22-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Динамо»

    «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 21-м матче. На счету московской команды 11 побед, 6 ничьих и 4 поражения при разнице забитых и пропущенных мячей 43:23.

    После возобновления сезона подопечные Марцела Лички сыграли три матча в чемпионате, показав разные результаты. После выездной ничьи с «Ростовом» (1:1) москвичи дома разгромили одноклубников из Махачкалы (4:0), а в крайнем туре проиграли в дерби «Локомотиву» со счетом 1:2.

    До матча с «железнодорожниками» «Динамо» сыграло еще один матч против московской команды, уступив ЦСКА в гостях (1:2) в первом матче полуфинала Кубка России Пути РПЛ.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    «Оренбург»

    «Оренбург» c 11 очками замыкает турнирную таблицу РПЛ. В 21-м матче уральская команда одержала 2 победы, 5 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений, при этом разница забитых и пропущенных мячей составила 18:37.

    В крайнем туре «Оренбург» одержал вторую победу в сезоне, прервав тем самым безвыигрышную серию из 19-ти матчей. Команда под руководством Владимира Слишковича дома минимально обыграла «Факел» благодаря автоголу Божина на 94-й минуте — 1:0.

    До этого «Оренбург» не смог набрать очков двух матчах после рестарта сезона, уступив сначала «Спартаку» (0:2), а затем и «Ростову» (1:2).

    Личные встречи

    В матче первого круга команды сыграли в результативную ничью — 2:2.

    В 10-ти последних встречах на счету «Динамо» 6 побед, «Оренбург» оказался сильнее в 3-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо» — «Оренбург» с коэффициентом 2.03.

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.27
  • Экспресс дня 29 марта
  • Сегодня в 21:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Динамо — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Локомотив — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Эспаньол — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.13
  • Прогноз на матч Бавария — Санкт-Паули
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Мх
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Монако — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры