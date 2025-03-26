ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Черных«Очень хотел бы, чтобы Панарин взял Кубок Стэнли». Агент Александр Черных — о карьере своих хоккеистов в НХЛ и КХЛ
  • 19:15
    • «Металлург» уступил «Авангарду» в первом матче плей-офф КХЛ
  • 17:18
    • Бундеслига в новом сезоне стартует на Okko
    Все новости спорта

    Винисиус прокомментировал разгромное поражение от Аргентины

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Бразилии Сборная Аргентины
    Лидер сборной Бразилии Винисиус Жуниор считает, что в сборной должны произойти изменения после разгромного поражения от Аргентины (1:4) в отборочном матче чемпионата мира 2026 года.

    Винисиус Жуниор
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Винисиус Жуниор

    «Нам нужно все переосмыслить. Сегодня мы зашли в раздевалку, и нам не о чем было говорить. Нужно немного подумать о том, что мы делали на поле. Мы играли очень плохо, а Аргентина продемонстрировала отличную игру перед своими болельщиками.

    Нам нужно переосмыслить все, что мы делаем... Необходимы изменения. Я участвовал в чемпионате мира и проиграл его. Я не хочу проиграть еще раз», — сказал вингер «Реала».

  • Аргентина уничтожила Бразилию и досрочно вышла на ЧМ-2026
  • У бразильцев дела всё хуже и хуже
  • Сегодня

    • Сейчас Бразилия располагается на четвертой позиции южноамериканской отборочной группы к ЧМ-2026 с 21 очком после 14 матчей.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Северсталь» справится с давлением «Спартака»?
  • «Спартак» — «Северсталь». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Динамовцы справятся с непростыми гостями?
  • «Динамо» Минск — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Хватит ли у «Барселоны» сил на «Осасуну»?
  • «Барселона» — «Осасуна». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.81
  • Экспресс дня 26 марта
  • Сегодня в 22:302025
    •  1.85
  • Прогноз на матч Спартак — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Динамо Минск — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Барселона — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Миннесота — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Челси (жен) — Манчестер Сити (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры