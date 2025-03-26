Винисиус прокомментировал разгромное поражение от Аргентины

Лидер сборной Бразилиисчитает, что в сборной должны произойти изменения после разгромного поражения от Аргентины (1:4) в отборочном матче чемпионата мира 2026 года.

«Нам нужно все переосмыслить. Сегодня мы зашли в раздевалку, и нам не о чем было говорить. Нужно немного подумать о том, что мы делали на поле. Мы играли очень плохо, а Аргентина продемонстрировала отличную игру перед своими болельщиками.

Нам нужно переосмыслить все, что мы делаем... Необходимы изменения. Я участвовал в чемпионате мира и проиграл его. Я не хочу проиграть еще раз», — сказал вингер «Реала».

Сейчас Бразилия располагается на четвертой позиции южноамериканской отборочной группы к ЧМ-2026 с 21 очком после 14 матчей.