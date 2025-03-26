Комличенко: Отличный результат, поэтому итоги положительные

Нападающий сборной Россиивысказался о победе в матче с Замбией (5:0).

«Это отличный результат, поэтому итоги положительные.

Да оба матча понравились. Мы смогли порадовать болельщиков, плюс никто из ребят не получил травму. Футболисты выполнили все требования тренерского штаба. Думаю, что все остались довольны.

Замбия сильнее Гренады? Вообще этого не чувствовалось.

Глушенков — молодец, просто умничка. Он сделал то, что должен был. Все ребята его поздравили. Так и надо продолжать дальше», — приводит слова Комличенко «Евро-Футбол.Ру».