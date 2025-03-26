Аргентина — Бразилия: счет матча 4:1, обзор голов

Винисиус Жуниор Фото: globallookpress.com
У Аргентины голы забили Хулиан Альварес, Энцо Фернандес, Алексис Макаллистер и Джулиано Симеоне.
В составе сборной Бразилии отличился Матеус Кунья.
Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка
Аргентина — Бразилия 4:1
Голы: 1:0 Хулиан Альварес (4'), 2:0 Энцо Фернандес (12'), 2:1 Матеус Кунья (26'), 3:1 Алексис Мак Аллистер (37'), 5:1 Джулиано Симеоне (71') Аргентина: Дамиан Эмилиано Мартинес, Науэль Молина, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Николас Тальяфико (Факундо Медина, 76'), Леандро Паредес (Эксекиэль Паласиос, 82'), Родриго Де Пауль, Энцо Фернандес, Алексис Мак Аллистер (Nico Paz, 76'), Тьяго Альмада (Джулиано Симеоне, 68'), Хулиан Альварес (Анхель Корреа, 82') Бразилия: Гильерме Арана, Мурилло (Лео Ортис, 46'), Маркос Маркиньос, Винисиус Жуниор, Родриго (Эндрик, 46'), Матеус Кунья (Савиньо, 69'), Рафаэл Диас, Жоэлинтон (Жуан Гомес, 46'), Andre (Эдерсон, 84'), Wesley Franca, Bento Предупреждения: Мурилло (28'), Николас Тальяфико (40'), Рафаэл Диас (40'), Тьяго Альмада (41'), Николас Отаменди (69'), Andre (71'), Родриго Де Пауль (74'), Лео Ортис (79'), Эндрик (87'), Энцо Фернандес (90 + 1')
Аргентина набрала 31 очко и досрочно вышла в финальную часть ЧМ-2026.
Бразилия с 21 баллом идет 4-й в таблице.