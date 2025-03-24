ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шон Брэди против Леона ЭдвардсаЧемпионство Эдвардса было случайным. И Шон Брэди наглядно это показал
  • 17:08
    • Сергей Зубов покидает «Сочи»
  • 14:53
    • Джокович: За Фонсекой и Меншиком интересно наблюдать
    Все новости спорта

    Садыгов: У «Химок» все будет в порядке

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Химки
    Бизнесмен Туфан Садыгов, который является главным инвестором подмосковных «Химок», развеял все слухи о ближайшем банкротстве команды.

    Туфан Садыгов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Туфан Садыгов

    «Клуб существует. За последний пять лет "Химки" только однажды выступали в первой лиге, а до и после этого только в РПЛ. Клуб и учредители выполняли обязательства на протяжении пяти сезонов минимум.

    Почему тогда на шестой год они не должны исполниться? У "Химок" все будет в порядке. Клуб свои обязательства в любом случае выполнит. Для этого есть источники. Банкротство клуба точно не планируется!» — сказал Садыгов «СЭ».

    Календарь и таблица ФНЛ

    Ранее в СМИ прошла информация, что счета «Химок» заблокированы в шести банках по решению ФНС, а задержка по выплате зарплат составляет уже три месяца.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Англичане уничтожат латвийцев?
  • Англия — Латвия. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Будут ли у Польши проблемы с Мальтой?
  • Польша — Мальта. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Сумеют ли финны одолеть литовцев?
  • Литва — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.31
  • Экспресс дня 24 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Англия — Латвия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Польша — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Литва — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Россия — Замбия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Лихтенштейн — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Молдова — Эстония
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Кыргызстан — Катар
  • Футбол
  • Завтра в 16:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Израиль — Норвегия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры