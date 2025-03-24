Садыгов: У «Химок» все будет в порядке

Бизнесмен, который является главным инвестором подмосковных, развеял все слухи о ближайшем банкротстве команды.

«Клуб существует. За последний пять лет "Химки" только однажды выступали в первой лиге, а до и после этого только в РПЛ. Клуб и учредители выполняли обязательства на протяжении пяти сезонов минимум.

Почему тогда на шестой год они не должны исполниться? У "Химок" все будет в порядке. Клуб свои обязательства в любом случае выполнит. Для этого есть источники. Банкротство клуба точно не планируется!» — сказал Садыгов «СЭ».

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Ранее в СМИ прошла информация, что счета «Химок» заблокированы в шести банках по решению ФНС, а задержка по выплате зарплат составляет уже три месяца.