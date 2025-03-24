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    Батраков: Хочется стремиться в Европу, но пока я в «Локомотиве»

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    Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался о конкуренции с командами РПЛ в нынешнем сезоне.

    Алексей Батраков — полузащитник «Локомотива»
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    Алексей Батраков — полузащитник «Локомотива»

    Есть ли у «Локомотива» чувство, что команда проделывает хорошую работу? Мне кажется, что сейчас никто об этом не задумывается. Мы видим, что спокойно можем конкурировать с любой командой. Побеждали и «Спартак», и ЦСКА, и «Динамо». Это показывает, что мы конкурентоспособны.

    В плане подготовки ничего не поменялось. Мне кажется, что я немного изменился внутри, перестал слушать какие‑то высказывания в свою сторону. Стараюсь оградить себя от себя.

    Мог ли представить 1,5 года назад, что вот так все будет в жизни? Мог только мечтать. Это удалось за счет работы, поддержки близких, веры каждого тренера в меня. Благодарен им за это.

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    • Что нужно делать, чтобы продолжать прогрессировать и уехать в Европу? Нужно работать каждый день, никогда не останавливаться. Побывал на матче «Милан» — «Црвена Звезда» — потрясающая атмосфера, хороший уровень игры. Конечно, хочется стремиться в Европу, но пока я в «Локомотиве», буду отдавать все, чтобы мы заняли место как можно выше«, — сказал Батраков "Матч ТВ".

    После 21-го тура в российской Премьер-лиге "Локомотив" занимает 4-е место в таблице с 40 очками в активе, отставая от лидерства на 6 пунктов.

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