Батраков: Хочется стремиться в Европу, но пока я в «Локомотиве»

Полузащитниквысказался о конкуренции с командами РПЛ в нынешнем сезоне.

Есть ли у «Локомотива» чувство, что команда проделывает хорошую работу? Мне кажется, что сейчас никто об этом не задумывается. Мы видим, что спокойно можем конкурировать с любой командой. Побеждали и «Спартак», и ЦСКА, и «Динамо». Это показывает, что мы конкурентоспособны.

В плане подготовки ничего не поменялось. Мне кажется, что я немного изменился внутри, перестал слушать какие‑то высказывания в свою сторону. Стараюсь оградить себя от себя.

Мог ли представить 1,5 года назад, что вот так все будет в жизни? Мог только мечтать. Это удалось за счет работы, поддержки близких, веры каждого тренера в меня. Благодарен им за это.

Что нужно делать, чтобы продолжать прогрессировать и уехать в Европу? Нужно работать каждый день, никогда не останавливаться. Побывал на матче «Милан» — «Црвена Звезда» — потрясающая атмосфера, хороший уровень игры. Конечно, хочется стремиться в Европу, но пока я в «Локомотиве», буду отдавать все, чтобы мы заняли место как можно выше«, — сказал Батраков "Матч ТВ".

После 21-го тура в российской Премьер-лиге "Локомотив" занимает 4-е место в таблице с 40 очками в активе, отставая от лидерства на 6 пунктов.