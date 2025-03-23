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    Спаллетти: Уверен результат в ответном матче с Германии будет другим

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    Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти сохраняет оптимизм перед ответным матчем четвертьфинала Лиги наций против сборной Германии.

    Лучано Спаллетти
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    Лучано Спаллетти

    «Это одно из тех поражений, после которых нужно двигаться дальше. Мы приняли вызов и полностью выложились, играя один на один против игроков, чья физическая подготовка устрашает. Мы хорошо справились, играя от обороны и создавая голевые моменты.

    Порой у нас возникали проблемы, но мы почти ничего не допустили у своих ворот, если не считать пары моментов из-за невнимательности. Мы сделали то, что должны были сделать, и у нас были шансы на победу.

    Мы постараемся повторить то же самое с самого начала, и я убежден, что если нам удастся сохранить тот же настрой, что был в четверг, результат будет другим. У нас будет возможность проявить креативность с некоторыми другими игроками в составе, которые помогут нам за счет индивидуальных качеств», — сказал главный тренер сборной Италии на предматчевой пресс-конференции.

    Календарь и таблица Лиги наций

    Первый матч завершился победой сборной Германии со счетом 2:1. Сегодня, 23 марта, пройдет ответная встреча. Начало — 22:45 (мск).

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