Спаллетти: Уверен результат в ответном матче с Германии будет другим

Главный тренер сборной Италиисохраняет оптимизм перед ответным матчем четвертьфинала Лиги наций против сборной Германии.

«Это одно из тех поражений, после которых нужно двигаться дальше. Мы приняли вызов и полностью выложились, играя один на один против игроков, чья физическая подготовка устрашает. Мы хорошо справились, играя от обороны и создавая голевые моменты.

Порой у нас возникали проблемы, но мы почти ничего не допустили у своих ворот, если не считать пары моментов из-за невнимательности. Мы сделали то, что должны были сделать, и у нас были шансы на победу.

Мы постараемся повторить то же самое с самого начала, и я убежден, что если нам удастся сохранить тот же настрой, что был в четверг, результат будет другим. У нас будет возможность проявить креативность с некоторыми другими игроками в составе, которые помогут нам за счет индивидуальных качеств», — сказал главный тренер сборной Италии на предматчевой пресс-конференции.

Календарь и таблица Лиги наций

Первый матч завершился победой сборной Германии со счетом 2:1. Сегодня, 23 марта, пройдет ответная встреча. Начало — 22:45 (мск).