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    Роналду: После 90 минут увидим, кто лучший в противостоянии с Данией

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    Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о предстоящем матче против Дании в Лиге наций.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Мы находимся в моменте, скажем так, не жизни и смерти, но немного более напряжённом, потому что мы знаем, что завтра мы должны победить. Но в этом красота футбола, эти вызовы, и мы знаем, что завтра на поле мы сделаем всё возможное и постараемся победить. После 90 минут увидим, кто лучший в этом противостоянии. Я уверен, что уйду со стадиона "Алваладе" с высоко поднятой головой», — приводит слова Роналду Mundo Deportivo.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Игра состоится 23 марта и начнется в 22:45 мск. В первом матче датчане победили со счетом 1:0.

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