Роналду: После 90 минут увидим, кто лучший в противостоянии с Данией

Форвард сборной Португалиивысказался о предстоящем матче против Дании в Лиге наций.

«Мы находимся в моменте, скажем так, не жизни и смерти, но немного более напряжённом, потому что мы знаем, что завтра мы должны победить. Но в этом красота футбола, эти вызовы, и мы знаем, что завтра на поле мы сделаем всё возможное и постараемся победить. После 90 минут увидим, кто лучший в этом противостоянии. Я уверен, что уйду со стадиона "Алваладе" с высоко поднятой головой», — приводит слова Роналду Mundo Deportivo.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Игра состоится 23 марта и начнется в 22:45 мск. В первом матче датчане победили со счетом 1:0.