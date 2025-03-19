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    Раньери закончит карьеру в конце сезона

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    Наставник «Ромы» Клаудио Раньери отметил, что закончит карьеру по окончании текущего сезона.

    Клаудио Раньери
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    Клаудио Раньери

    73-летний Раньери уже объявлял о завершении тренерской карьеры после того, как вывел «Кальяри» в Серию А. Однако потом решил вернуться в «Рому» по ходу кризисного сезона. Римляне выиграли шесть последних матчей в Серии А и на данный момент занимают седьмое место в турнирной таблице.

    «Собираюсь ли я повременить с уходом на пенсию? Нет, нет, завершение карьеры — это правильное решение!

    Ожидал ли я столь резкого подъема по таблице? Я не могу слишком удивляться этому, потому что я всегда был позитивно настроен в своей работе. Когда я прибыл сюда, то увидел сильный состав, который отчасти потерял веру в себя. Я просто попытался объединить их, вселить в них уверенность, дать им то, чего они заслуживали. Они снова стали единым целым и добились большого прогресса. Теперь наступает самая прекрасная и трудная часть сезона», — приводит слова Раньери Corriere dello Sport.

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