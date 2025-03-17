Аморим: Выступления «МЮ» становятся лучше

Наставник «Манчестер Юнайтед»высказался о прогрессе команды после матча 29-го тура АПЛ с «Лестером» (3:0).

«Мы все еще очень далеки от того, чего ждут и заслуживают болельщики, так что мне не сильно полегчало. Мы хотим побеждать и играть лучше.

Наши выступления становятся лучше, а когда ты добиваешься нужных результатов, начинаешь чувствовать себя лучше. Я вижу изменения в команде.

С "Лестером" было видно, что некоторым игрокам недоставало сил, но команда способна победить даже тогда, когда подустала. Это хороший знак.

Мы лучше понимаем, когда и как прессинговать. Мы создаем больше моментов и больше забиваем. Мы растем во всех аспектах, и это следствие полученного времени и роста уверенности, которая приходит с результатами», — приводит слова Аморима Daily Mail.