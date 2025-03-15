Дзюба: Сейчас игра с ЦСКА очень важная, а потом перестроюсь на сборную России

Форвард «Акрона»отметил, что обрадовался вызову в сборную России на мартовские товарищеские матчи.

16 марта «Акрон» примет ЦСКА в матче 21‑го тура РПЛ.

Сборная России 19 марта проведет товарищеский матч против Гренады, 25 марта команда Валерия Карпина сыграет с Замбией.

«Ощущение все те же, очень приятное состояние сейчас, все мысли о подготовке. Было время чуть порадоваться, но я, наверное, больше внутри радовался, чем снаружи. Сейчас полностью сфокусирован на игре с ЦСКА.

Я всегда выхожу тренироваться с удовольствием. Сейчас нужно дожить до этого мгновения. Сейчас игра с ЦСКА очень важная, а потом перестроюсь на сборную», — сказал Дзюба на канале «Матч ТВ».

Артем Дзюба в последний раз играл за сборную России на Евро‑2020.