20:30ЦСКА — ДинамоОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Миралем ПьяничЦСКА — «Динамо». Онлайн
    Все новости спорта

    Дзюба: Есть надежда, что когда‑нибудь смогу выйти на поле в майке сборной России

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Сборная России Футбол России РПЛ Акрон Артём Дзюба
    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил, что надеется вновь сыграть за сборную России.

    Артем Дзюба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Дзюба

    «Постоянно говорю, что каждый матч за сборную России — гордость и честь. Постоянно вспоминаю 2018 год, домашний чемпионат мира, эти невероятные эмоции, полный стадион болельщиков, очень соскучился.

    Сейчас много людей поздравляют с рекордом, спасибо им огромное. Но в глубине души где‑то еще есть у меня надежда, что когда‑нибудь смогу выйти на поле в майке сборной России. Хочется верить, что в официальном матче, но даже если вдруг вызовут и на товарищеский — это будет счастье.

    Слышал про разные варианты, прощальный матч или что‑то, мне без разницы, главное сыграть за свою страну», — приводит слова Дзюбы RT.

  • Назло трибунам. Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории России
  • Непростой характер нападающего помог ему побить рекорд страны, но не принес любви фанатов
  • Вчера

    • Напомним, что нападающего не вызвали в сборную России на мартовский сбор. Дзюбе не хватает 1-го гола для того, чтобы стать лучшим бомбардиров в истории национальной команды.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Мадридское дерби получится результативным
  • «Атлетико» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.63
    •
  • ЦСКА попытается доставить проблемы «бело-голубым»
  • ЦСКА — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Расслабится ли «Арсенал» в матче с ПСВ?
  • «Арсенал» — ПСВ. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.58
  • Экспресс дня 12 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Миннесота — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фиорентина — Панатинаикос
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Торонто — Флорида
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Челси — Копенгаген
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — АЗ Алкмаар
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры