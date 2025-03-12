Дзюба: Есть надежда, что когда‑нибудь смогу выйти на поле в майке сборной России

Нападающийзаявил, что надеется вновь сыграть за сборную

«Постоянно говорю, что каждый матч за сборную России — гордость и честь. Постоянно вспоминаю 2018 год, домашний чемпионат мира, эти невероятные эмоции, полный стадион болельщиков, очень соскучился.

Сейчас много людей поздравляют с рекордом, спасибо им огромное. Но в глубине души где‑то еще есть у меня надежда, что когда‑нибудь смогу выйти на поле в майке сборной России. Хочется верить, что в официальном матче, но даже если вдруг вызовут и на товарищеский — это будет счастье.

Слышал про разные варианты, прощальный матч или что‑то, мне без разницы, главное сыграть за свою страну», — приводит слова Дзюбы RT.

Напомним, что нападающего не вызвали в сборную России на мартовский сбор. Дзюбе не хватает 1-го гола для того, чтобы стать лучшим бомбардиров в истории национальной команды.