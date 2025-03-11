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    Джон Кордоба«Краснодар» — «Ахмат». Онлайн
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    «Зенит» и «Црвена Звезда» официально продлили сотрудничество

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    Официальный сайт «Зенита» сообщил о заключении нового соглашения о сотрудничестве с сербской «Црвеной Звездой».

    Александр Медведев — председатель правления «Зенита»
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    Александр Медведев — председатель правления «Зенита»

    Оно будет действовать еще два года, продолжит развивать действующие проекты и внедрять новые решения.

    «Согласно договоренности, партнеры продолжат сотрудничество на уровне первых команд и клубных академий — реализацию двусторонней программы стажировок футболистов и тренеров в Петербурге и Белграде, проведение товарищеских матчей и турниров.

    Новое соглашение также подразумевает, что стороны будут активно сотрудничать и обмениваться опытом в сфере медицины, психологии, спортивных технологий, маркетинга, коммуникаций, коммерции, а также инфраструктурных проектов», — написано на официальном сайте сине-бело-голубых.

    Также сообщается, что между «Зенитом» и «Црвеной Звездой» существует многолетняя дружба и успешное сотрудничество. Отмечается, что первое соглашение о взаимодействии клубов было подписано в феврале 2017 года в Белграде.

    Также говорится, что за восемь лет совместной работы клубы реализовали двустороннюю программу стажировок для игроков и тренеров, провели серию образовательных мероприятий для сотрудников и организовали несколько юношеских и молодежных турниров. Основные составы клубов за это время провели семь товарищеских матчей в России, Сербии, Турции и Австрии.

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