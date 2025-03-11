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    Джон Кордоба«Краснодар» — «Ахмат». Онлайн
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    «Ман Сити» летом намерен подписать Вирца

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    «Манчестер Сити» твердо намерен купить летом звезду леверкузенского «Байера» Флориана Вирца, сообщает Football Insider.

    Флориан Вирц
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    Флориан Вирц

    Руководство «горожан» ведет активные переговоры с «фармацевтами» о трансфере 21-летнего хавбека и твердо намерено завершить переход летом 2025 года.

    «Байер», в свою очередь, намерен сохранить Вирца в своем составе, но может не устоять перед щедрым предложением «Ман Сити». Также на полузащитника сборной Германии претендует и «Бавария».

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    • В этом сезоне Вирц сыграл за «Байер» во всех турнирах 39 матчей, забил 15 мячей и сделал 13 ассистов. На Transfermarkt его цена сейчас равна 140 млн евро.

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