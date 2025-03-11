«Ман Сити» летом намерен подписать Вирца

твердо намерен купить летом звезду леверкузенского «Байера», сообщает Football Insider.

Руководство «горожан» ведет активные переговоры с «фармацевтами» о трансфере 21-летнего хавбека и твердо намерено завершить переход летом 2025 года.

«Байер», в свою очередь, намерен сохранить Вирца в своем составе, но может не устоять перед щедрым предложением «Ман Сити». Также на полузащитника сборной Германии претендует и «Бавария».

В этом сезоне Вирц сыграл за «Байер» во всех турнирах 39 матчей, забил 15 мячей и сделал 13 ассистов. На Transfermarkt его цена сейчас равна 140 млн евро.