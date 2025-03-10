Губерниев: Будем играть с Гренадой, потому что больше с нами пока никто не играет

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниеввысказался о том, что сборнаяв марте сыграет товарищеский матч с командой

«Хорошо, прекрасно. Гренада, Гренада, Гренада моя! Будем с ней играть, потому что больше с нами пока никто не играет. РФС — молодцы, ищет соперников, находит.

Институт сборных сохраняется, спортсмены мотивированы, спасибо и на этом. Хотели бы сыграть со сборной Англии, но близок локоток, да не укусишь», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Игра пройдёт 19 марта в Москве на «ВТБ Арене». Стартовый свисток арбитра — в 20:00 мск.

Сборная Гренады сейчас занимает 174-е место в рейтинге ФИФА.