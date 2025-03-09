«Ювентус» на своем поле сыграет с «Аталантой» в рамках 28-го тура чемпионата Италии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Ювентус»

«Ювентус» находится на четвертом месте в турнирной таблице Серии А, записав на свой счет 52 очка в 27-ми матчах. Туринская команда одержала 13 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела одно поражение при разнице забитых и пропущенных мячей 45:21.

Победная серия «Ювентуса» в Серии А на данный момент насчитывает пять матчей. В крайнем туре подопечные Тьяго Мотты уверенно обыграли дома «Верону» (2:0), а до этого взяли верх над «Кальяри» (1:0), «Интером» (1:0), «Комо» (2:1) и «Эмполи» (4:1).

«Аталанта»

«Аталанта» с 55 очками занимает третье место в турнирной таблице Серии А. В 27-ми матчах бергамаски одержали 16 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения, забив 59 голов и пропустив 26 мячей в свои ворота.

Подопечные Джана Пьеро Гасперини не проигрывают в чемпионате шесть матчей подряд — три победы и три ничьи. При этом в четырех последних турах «Аталанта» не пропустила ни одного гола, забив при этом десять мячей. «Верону» и «Эмполи» бергамаски разгромили с одинаковым счетом 5:0, с «Кальяри» (0:0) и «Венецией» (0:0) расписали нулевые ничи.

Личные встречи

В матче первого круга в Бергамо была зафиксирована ничья 1:1.

Всего в 10-ти последних встречах на счету «Ювентуса» 3 победы, «Аталанта» оказалась сильнее в 2-х случаях и еще 5 раз команды сыграли вничью.

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