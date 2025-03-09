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    Безруков: Мне кажется, «Спартак» не был готов, чувствовалась расслабленность

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    Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков поделился мнением об игре «Спартака» в очном матче 20-го тура российской Премьер-лиге (2:1).

    Руслан Безруков — полузащитник «Рубина»
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    Руслан Безруков — полузащитник «Рубина»

    «Мне кажется, "Спартак" не был готов, чувствовалась расслабленность. А у нас получилось достаточно хорошо уколоть. И когда счёт 2:0, любой команде сложно играть.

    Но "Спартак" даже после этого начал давить, мы стали допускать моменты у своих ворот. Ничего, будем разбирать и стараться, чтобы такого не было», — передает слова Безрукова Чемпионат.

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