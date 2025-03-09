Безруков: Мне кажется, «Спартак» не был готов, чувствовалась расслабленность

Полузащитникподелился мнением об игрев очном матче 20-го тура российской Премьер-лиге (2:1).

«Мне кажется, "Спартак" не был готов, чувствовалась расслабленность. А у нас получилось достаточно хорошо уколоть. И когда счёт 2:0, любой команде сложно играть.

Но "Спартак" даже после этого начал давить, мы стали допускать моменты у своих ворот. Ничего, будем разбирать и стараться, чтобы такого не было», — передает слова Безрукова Чемпионат.

После этого матча «Рубин» располагается на 8-м месте в таблице РПЛ с 29-ю очками в активе.