«Атлетик» — «Мальорка»: счет матча 1:1, обзор голов

из Бильбао поделил очки с(1:1) в матче 27-го тура испанской Примеры.

На 56-й минуте гости вышли вперед благодаря точному удару Антонио Раильо.

Спустя всего 2 минуты игрового времени «Атлетик» сравнял счет, отличился Нико Уильямс.

Футбол. Испания. Примера Атлетик — Мальорка 1:1 Голы: 0:1 Антонио Раильо (56'), 1:1 Нико Уильямс (58') Атлетик: Унай Симон, Андони Горосабель, Айтор Паредес (Унай Нуньес, 57'), Йерай Альварес, Адама Буаро (Иньиго Лекуэ, 78'), Микель Хаурегисар, Беньят Прадос, Алехандро Беренгер (Унаи Гомес, 78'), Нико Уильямс, Горка Гурусета (Иньяки Уильямс, 54'), Peio Urtasan Мальорка: Доминик Грейф, Хоан Мохика, Хосе Копете, Антонио Раильо, Мартин Вальент, Пабло Маффео, Такума Асано (Антонио Санчес, 59'), Серхи Дардер (Мануэль Морланес, 72'), Омар Маскарель (Дани Родригес, 72'), Саму Кошта, Ведат Мурики (Кайл Ларин, 85') Предупреждения: Андони Горосабель (16'), Ernesto Valverde (62'), Хосе Копете (73'), Антонио Санчес (86'), Антонио Раильо (90 + 6')

После этого матча команда из Бильбао занимает 4-е место в таблице Примеры с 49-ю очками в активе. «Мальорка» — на 7-й строчке (37).