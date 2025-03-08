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    Слишкович: У нас были моменты, но мы их не успели реализовать

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    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович подвел итог матча против «Ростова» (1:2).

    Владимир Слишкович
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    Владимир Слишкович

    «Мы знали, какая игра нас ждет. Это навесы на Комличенко. Нам было тяжело, потому что если не выигрываешь эти навесы и единоборства в воздухе, соперник тебя сразу прижимает, давит и, к сожалению, из такого давления получился гол. У нас были еще наши моменты, но к, сожалению, мы их не успели реализовать», — цитирует Слишковича «Матч ТВ».

    «Ростов» продлил серию без поражений в РПЛ до семи матчей. У команды 5 побед и 2 ничьих. Команда Джонатана Альбы набрала 30 очков и идет 7-й в таблице.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Оренбург» потерпел восьмое поражение в РПЛ кряду. Команда Владимира Слишковича замыкает таблицу с 8 баллами.

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