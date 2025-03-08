«Брентфорд» — «Астон Вилла»: счет матча 0:1, обзор гола

одержала победу над(1:0) в матче 28-го тура английской Премьер-лиги.

Единственный гол в этом матче «львы» забили на 49-й минуте, отличился Олли Уоткинс.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брентфорд — Астон Вилла 0:1 Гол: 0:1 Олли Уоткинс (49') Брентфорд: Марк Флеккен, Кристоффер Аер (Kim Ji-soo, 90'), Нэйтан Коллинз, Этан Пиннок, Кристиан Нергор, Витали Янельт (Матиас Йенсен, 76'), Миккель Дамсгор, Кин Льюис-Поттер, Брайан Мбемо, Кевин Шаде, Йоан Висса Астон Вилла: Робин Ольсен, Лука Динь, Тайрон Мингс, Эзри Конса, Аксель Дисаси, Джейкоб Рэмси (Маркус Рашфорд, 68'), Юри Тилеманс, Джон МакГинн (Бубакар Камара, 61'), Олли Уоткинс, Морган Роджерс (Дониелл Мален, 90'), Леон Бэйли (Мэтти Кэш, 46') Предупреждения: Джон МакГинн (42'), Кристоффер Аер (67'), Мэтти Кэш (82'), Нэйтан Коллинз (90 + 6')

После этого матча «Астон Вилла» занимает 7-е место в таблице АПЛ (45 очков), а «Брентфорд» — на 12-й строчке с 38-ю баллами.