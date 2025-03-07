ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрес ИньестаНелогичная победа «Ливерпуля» в Париже, «Эль Иньестазо», феномен «Спартака» и еще семь главных «ограблений» в истории Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    РФС разрешил ЦСКА зарегистрировать Вильягру

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РФС РПЛ Футбол России ЦСКА
    Московский ЦСКА получил разрешение от Российского футбольного союза (РФС) внести в заявку на сезон аргентинского хавбека Родриго Вильягру.

    Родриго Вильягра
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Родриго Вильягра

    «Удовлетворить заявление ПФК ЦСКА (Москва) о регистрации футболиста Родриго Романа Вильягры (14.02.2001 г.р.) вне регистрационного периода. Разрешить осуществить регистрацию футболиста для участия в профессиональных соревнованиях под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в проводящую соревнования организацию всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста», — говорится в заявлении РФС.

  • Трансферная головоломка. Запутанный переход Вильягры в ЦСКА
  • «Армейцы» нашли неожиданное усиление опорной зоны в лице аргентинского хавбека
  • Вчера

    • Вчера, 6 марта, армейцы заключили соглашение с Вильягрой, который находился в качестве свободного агента, до декабря 2028 года.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Краснодар» наконец-то победит?!
  • «Пари НН» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Ахмат» даст бой «Локомотиву»
  • «Локомотив» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Медведев начнет «тысячник» в Индиан-Уэллс с разгромной победы?
  • Юньчаокэтэ — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.74
  • Экспресс дня 7 марта
  • Сегодня в 23:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Пари НН — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Локомотив — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Юньчаокэтэ — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 05:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тулуза — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Байер — Вердер
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры