РФС разрешил ЦСКА зарегистрировать Вильягру

Московскийполучил разрешение от Российского футбольного союза (РФС) внести в заявку на сезон аргентинского хавбека

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Родриго Вильягра Фото: pfc-cska.com

«Удовлетворить заявление ПФК ЦСКА (Москва) о регистрации футболиста Родриго Романа Вильягры (14.02.2001 г.р.) вне регистрационного периода. Разрешить осуществить регистрацию футболиста для участия в профессиональных соревнованиях под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в проводящую соревнования организацию всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста», — говорится в заявлении РФС.

Вчера, 6 марта, армейцы заключили соглашение с Вильягрой, который находился в качестве свободного агента, до декабря 2028 года.