РФС разрешил ЦСКА зарегистрировать Вильягру

Родриго Вильягра Фото: pfc-cska.com
«Удовлетворить заявление ПФК ЦСКА (Москва) о регистрации футболиста Родриго Романа Вильягры (14.02.2001 г.р.) вне регистрационного периода. Разрешить осуществить регистрацию футболиста для участия в профессиональных соревнованиях под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в проводящую соревнования организацию всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста», — говорится в заявлении РФС.
Вчера, 6 марта, армейцы заключили соглашение с Вильягрой, который находился в качестве свободного агента, до декабря 2028 года.