Галактионов: Были нацелены прервать безвыигрышную серию

Главный тренервысказался о матче против(1:1).

«Конечно, недовольны. Были нацелены прервать безвыигрышную серию. На наш взгляд, в первом тайме была боевая игра. Больше с нашим территориальным преимуществом, затем соперник перехватил инициативу. Этот отрезок повлиял на ход игры. Не имеем право так свободно распоряжаться моментами.

Батраков? По эпизодам были неплохие моменты. Были моменты, когда он ошибался. Это естественно, процесс идет. Произошла смена позиции, Тимофеев висел на карточке, в любой момент мог получить карточку, решили провести две замены и Батракова перевели ниже. Потом все проанализируем», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

У «Локомотива» стало 37 очков и четвертое место в турнирной таблице. У «Ахмата» 17 баллов и 14-я строчка.