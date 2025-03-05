Галактионов: Главный итог сборов покажут все 12 матчей впереди и таблица в мае

Главный тренерподвел итоги зимних сборов.

«Нельзя говорить, что сборы были тяжёлыми. Они были стандартными. Тяжело было в первую неделю сборов. Второй и третий сборы были по два матча в день, чтобы все ребята получили практику.

Молодая группа футболистов привлекалась. Годяев был в стартовом матче с Махачкалой. Идёт хорошая конкуренция. Главный итог сборов покажут все 12 матчей впереди и таблица в мае», — передает слова Галактионова Чемпионат.

После 19-и туров в рамках РПЛ «Локомотив» занимает 5-е место в таблице с 36-ю очками в активе.