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    Тренер «Локомотива» поделился ожиданиями от матча против «Ахмата»

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мыслями перед матчем 20-го тура российской Премьер-лиги против «Ахмата».

    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»
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    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»

    «Очень многое поменялось с прошедшего очного матча. Сейчас у "Ахмата" другая стилистика. Тот матч нужно забыть. Он в спортивном плане по-хорошему разъярен.

    Нам предстоит очень сложный матч», — передает слова Галактионова Чемпионат.

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    • Матч между «Локомотивом» и «Ахматом» состоится 7-го марта в 20:15 мск.

    После 19-и туров в РПЛ «железнодорожники» занимают 5-е место в таблице с 36-ю очками в активе. «Ахмат» — на 14-й строчке с 16-ю баллами.

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