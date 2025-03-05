Тренер «Локомотива» поделился ожиданиями от матча против «Ахмата»

Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива» Фото: globallookpress.com
«Очень многое поменялось с прошедшего очного матча. Сейчас у "Ахмата" другая стилистика. Тот матч нужно забыть. Он в спортивном плане по-хорошему разъярен.
Нам предстоит очень сложный матч», — передает слова Галактионова Чемпионат.
Матч между «Локомотивом» и «Ахматом» состоится 7-го марта в 20:15 мск.
После 19-и туров в РПЛ «железнодорожники» занимают 5-е место в таблице с 36-ю очками в активе. «Ахмат» — на 14-й строчке с 16-ю баллами.