Тренер «Локомотива» поделился ожиданиями от матча против «Ахмата»

Главный тренерподелился мыслями перед матчем 20-го тура российской Премьер-лиги против

«Очень многое поменялось с прошедшего очного матча. Сейчас у "Ахмата" другая стилистика. Тот матч нужно забыть. Он в спортивном плане по-хорошему разъярен.

Нам предстоит очень сложный матч», — передает слова Галактионова Чемпионат.

Матч между «Локомотивом» и «Ахматом» состоится 7-го марта в 20:15 мск.

После 19-и туров в РПЛ «железнодорожники» занимают 5-е место в таблице с 36-ю очками в активе. «Ахмат» — на 14-й строчке с 16-ю баллами.