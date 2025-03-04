Лэмпард: Я был поражен, как Гвардиола взаимодействует с игроками на тренировке

Главный тренер «Ковентри Сити»отметил, чем его впечатлила встреча с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

«У меня было несколько таких встреч, которые дают прекрасную возможность просто обменяться идеями и поболтать. Я ходил на встречу с Томасом Фрэнком в Брентфорде. Он был таким открытым и интересным.

Примерно за месяц до того, как появилась эта работа, я приехал в "Манчестер Сити", чтобы взять интервью у Родри, и у меня была возможность провести 45 минут с Пепом, и это было потрясающе. Ещё до того, как я начал тренировать, я провёл пару дней в "Сити" и был просто поражён тем, как он взаимодействует с игроками на тренировочной площадке. Именно таким я и хочу быть», — приводит слова Лэмпарда The Athletic.

Лэмпард возглавил «Ковентри Сити» в конце ноября 2024 года.