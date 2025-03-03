«Ювентус» на своем поле сыграет с «Вероной» в рамках 27-го тура чемпионата Италии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому, присоединяйтесь!

До матча

«Ювентус»

«Ювентус» с 27 очками занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. В 26-ти матчах туринцы одержали 12 побед, 13 раз сыграли вничью и потерпели одно поражение и при разнице забитых и пропущенных мячей 43:21.

За последние две недели подопечные Тьяго Мотты вылетели из двух турниров. «Ювентус» не смог пройти ПСВ в стыковых матчах Лиги Чемпионов (2:1 дома и 3:1 в гостях), а в прошлый четверг проиграл «Эмполи» в серии пенальти и покинул Кубок Италии на стадии 1/4 финала.

В крайнем матче чемпионата Италии «Ювентус» минимально одолел в гостях «Кальяри» (1:0). Эта победа стала для туринцев четвертой подряд в рамках Серии А.

«Верона»

«Верона» находится на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, записав на свой счет 26 очков в 26-ти матчах. Команда из одноименного города одержала 8 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 16 поражений, забив 27 голов и пропустив 54 мяча в свои ворота.

В крайнем туре Серии А «Верона» на своем поле вырвала победу у «Фиорентины», забив единственный гол в компенсированное ко второму тайму время — 1:0. До этого «жёлто-синие» проиграли два матча подряд, уступив «Милану» (0:1) и «Аталанте» (0:5).

Личные встречи

В матче первого круга «Ювентус» разгромил соперника в гостях со счетом 3:0.

В последних 10-ти встречах на счету туринской команды 5 побед, «Верона» оказалась сильнее в 2-х случаях и трижды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ювентус» — «Верона» с коэффициентом 2.45.