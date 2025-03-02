1-й таймСпартак — ОренбургОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Манфред Угальде«Спартак» — «Оренбург». Онлайн
    Все новости спорта

    Пятибратов: Эмоции отрицательные. Нельзя было проигрывать

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Химки Факел
    Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался о матче против «Химок» (0:1).

    Дмитрий Пятибратов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Пятибратов

    «Эмоции отрицательные. Нельзя было проигрывать. Мы были лучше по всем показателям, кроме организации моментов. Футбол оставляет приятное впечатление, но на поле мы были лучшей командой.

    Каштанов? Он лечится, у него температура 39. Его не хватило, его умение вести борьбу нам бы пригодилось. Еще хочу сказать спасибо болельщикам. Они видели, что мы стараемся играть в футбол. Судейство меня огорчило. Спорные эпизоды были не в нашу сторону. Мы потеряли важные очки», — цитирует Пятибратова «Матч ТВ».

    «Химки» поднялись в таблице РПЛ на 12-е место с 19 очками. «Факел» в зоне вылета с 14-ю.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» уничтожит соперника?!
  • «Спартак» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Милан» преодолеет черную полосу?
  • «Милан» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Манкунианцы шагнут в четвертьфинал Кубка Англии
  • «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.60
  • Экспресс дня 2 марта
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Спартак — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Милан — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Ростов — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Барселона — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рома — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Вашингтон — Оттава
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Витязь — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры