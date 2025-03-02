Пятибратов: Эмоции отрицательные. Нельзя было проигрывать

Главный тренервысказался о матче против(0:1).

«Эмоции отрицательные. Нельзя было проигрывать. Мы были лучше по всем показателям, кроме организации моментов. Футбол оставляет приятное впечатление, но на поле мы были лучшей командой.

Каштанов? Он лечится, у него температура 39. Его не хватило, его умение вести борьбу нам бы пригодилось. Еще хочу сказать спасибо болельщикам. Они видели, что мы стараемся играть в футбол. Судейство меня огорчило. Спорные эпизоды были не в нашу сторону. Мы потеряли важные очки», — цитирует Пятибратова «Матч ТВ».

«Химки» поднялись в таблице РПЛ на 12-е место с 19 очками. «Факел» в зоне вылета с 14-ю.