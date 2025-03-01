«Краснодар» на своем поле сыграет с «Крыльями Советов» в рамках 19-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Краснодар»

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 39 очков в 18-ти матчах. Команда одержала 11 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела одно поражение, забив 34 гола и пропустив 12 мячей в свои ворота.

В феврале «Краснодар» принял участие в Зимнем кубке РПЛ с участием шести команд. Подопечные Мурада Мусаева уступили «Спартаку» (2:3) и обыграли московское «Динамо» (1:0), а в матче за третье место оказались сильнее ЦСКА — 2:1. После этого «Краснодар» провел еще три товарищеские встречи, одержав победы во всех из них — над «Челябинском» (3:2), «Астаной» (1:0) и московским «Динамо» (2:1).

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» завершили осеннюю часть чемпионата на 11-м месте, набрав 18 очков в 18 матчах. Самарская команда одержала 5 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 10 поражений при разнице мячей 19:29.

В межсезонье «Крылья Советов» активно готовились к весенней части первенства, проведя серию товарищеских матчей. Подопечные Игоря Осинькина одержали победы над казахстанскими клубами «Кызылжар» (1:0) и «Тобол» (3:0), сыграли вничью с «Черноморцем» (1:1), «Пари НН» (3:3) и «Челябинском» (0:0), но уступили московскому «Торпедо» (0:1) и ЦСКА (2:4).

Личные встречи

«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» в гостях в матче первого круга — 2:1.

В последних 10-ти встречах на счету «быков» 5 побед, «Крылья Советов» оказались сильнее в 2-х случаях и трижды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Краснодар» — «Крылья Советов» с коэффициентом 2.15.