Компани: Мы надежно оборонялись и показали сильный характер

Главный тренерподвел итог матча против(3:1).

«Это был топ-матч. Играть с "Штутгартом" в гостях всегда непросто, как игрок я никогда здесь не побеждал.

Они играли лучше в начале встречи, а мы прибавляли по ходу игры и часто создавали опасность во втором тайме — вот так иногда проходят матчи. В итоге мы надежно оборонялись и показали сильный характер», — цитирует Компани

сайт Бундеслиги.

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После этого матча мюнхенцы располагаются на 1-й строчке с 61-м баллом в копилке. «Штутгарт» — на 7-й строчке (36).