Постекоглу высказался о поражении «Тоттенхэма» в матче против «Ман Сити»

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды в матче 26-го тура АПЛ против

«Чувствовалось ли, что "Тоттенхэм" должен был что-то извлечь из своей игры во втором тайме? Думаю, да. В первом тайме мы были просто немного слишком нетерпеливыми, чтобы идти вперёд с мячом.

Считаю, что мы были действительно расточительны, и против "Сити" это позволяет им войти в ритм своей игры. Они могут обыграть тебя в разное время, и мы просто не справились с этой частью игры хорошо. Они забили и имели несколько хороших шансов увеличить преимущество. Я определённо чувствовал, что во втором тайме мы доминировали в игре и на территории.

Мы были довольно настойчивы, намного лучше владели мячом и намного спокойнее, но просто пропустили гол и в итоге потерпели неудачу», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».

После этого матча «шпоры» занимают 13-е место в таблице АПЛ с 33 очками в активе. В следующем поединке «Тоттенхэм» сыграет против «Борнмута» в рамках Премьер-лиги 9-го марта.