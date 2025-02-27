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    Кучаев: Сила Карпина — в амбициях и мотивации

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    Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев высказался про наставника сборной России Валерия Карпина.

    Константин Кучаев
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    Константин Кучаев

    Кучаев выступал за «Ростов» под руководством Карпина в 2024 году.

    «Наверное, сила Карпина в амбициях и мотивации. Он очень долго здесь, но, когда я пришел, первое, что подумал, — он прямо горит этим, как будто он только начинает свой карьерный путь. Это меня больше всего поразило! Есть моменты, которые мы на теории просматриваем, и он детально их разбирает, обращает внимание на мелочи, на которые в больших командах даже не посмотрят.

    Он проговаривает простые вещи. Наверное, в этом его амбиции, увлечение футболом и тренерская любовь. Он, например, может сделать замечание не тому игроку, который мяч потерял, а тому, кто забыл открыться», — заявил Кучаев в интервью РИА Новости.

    25 февраля Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова», чтобы сосредоточиться на работе со сборной России.

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