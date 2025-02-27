Кучаев: Сила Карпина — в амбициях и мотивации

Полузащитник «Ростова»высказался про наставника сборной России

Кучаев выступал за «Ростов» под руководством Карпина в 2024 году.

«Наверное, сила Карпина в амбициях и мотивации. Он очень долго здесь, но, когда я пришел, первое, что подумал, — он прямо горит этим, как будто он только начинает свой карьерный путь. Это меня больше всего поразило! Есть моменты, которые мы на теории просматриваем, и он детально их разбирает, обращает внимание на мелочи, на которые в больших командах даже не посмотрят.

Он проговаривает простые вещи. Наверное, в этом его амбиции, увлечение футболом и тренерская любовь. Он, например, может сделать замечание не тому игроку, который мяч потерял, а тому, кто забыл открыться», — заявил Кучаев в интервью РИА Новости.

25 февраля Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова», чтобы сосредоточиться на работе со сборной России.