ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Месси во время прощальной пресс-конференции в «Барселоне» в 2021 году«Dream Team» Кройфа, «Барселона» Месси, «Манчестер Юнайтед» Фергюсона и еще шесть драматичных падений
    Все новости спорта

    «Вердер» уступил «Арминии» и вылетел из Кубка Германии

    «Арминия» — «Вердер»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Кубок Германии Футбол Германии Арминия Вердер
    «Арминия» одолела «Вердер» (2:1) в матче 1/4 финала Кубка Германии.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    На 35-й минуте хозяева открыли счет, отличился Мариус Вёрль. Спустя 6 минут защитник «Вердера» Хулиан Малатини забил гол в свои ворота — 2:0.

    Единственный гол у гостей записал на свой счет Оливер Берк на 56-й минуте.

    Футбол. Германия. Кубок
    Арминия — Вердер 2:1
    Голы: 1:0 Marius Worl (35'), 2:0 Хулиан Малатини (автогол) (41'), 2:1 Оливер Бёрк (56') Арминия: Йоэль Феликс, Сэм Шрек, Штефано Руссо, Лукас Кунце (Maximilian Grosser, 66'), Jonas Thomas Kersken, Christopher Lannert, Leon Schneider, Louis Oppie, Mael Corboz, Marius Worl (Жоэль Гродовски, 90'), Julian Kania (Роберт Ульдрикис, 55') Вердер: Деррик Кён (Феликс Агу, 82'), Митчелл-Элия Вайзер, Антони Юнг, Никлас Штарк, Хулиан Малатини (Амос Пипер, 88'), Михаэль Цеттерер, Марко Грюлль (Леонардо Биттенкорт, 46'), Сенне Линен, Йенс Стаге, Марвин Дукш (Justin Njinmah, 30'), Андре Силва (Оливер Бёрк, 46') Предупреждения: Митчелл-Элия Вайзер (32'), Йоэль Феликс (46'), Леонардо Биттенкорт (54'), Хулиан Малатини (68')

    По итогам противостояния «Арминия» пробилась в полуфинал Кубка Германии, а «Вердер» завершил свое выступление на турнире.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Победит ли «Тоттенхэм» кризисный «Манчестер Сити»?
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Подопечные Разина уничтожат астанинцев
  • «Металлург» Мг — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Ливерпуль» легко расправится с «сороками»
  • «Ливерпуль» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.06
  • Экспресс дня 26 февраля
  • Сегодня в 23:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ипсвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Ювентус — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры