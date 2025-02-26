«Арминия» — «Вердер»: счет матча 2:1, обзор голов

одолела(2:1) в матче 1/4 финала Кубка Германии.

На 35-й минуте хозяева открыли счет, отличился Мариус Вёрль. Спустя 6 минут защитник «Вердера» Хулиан Малатини забил гол в свои ворота — 2:0.

Единственный гол у гостей записал на свой счет Оливер Берк на 56-й минуте.

Футбол. Германия. Кубок Арминия — Вердер 2:1 Голы: 1:0 Marius Worl (35'), 2:0 Хулиан Малатини (автогол) (41'), 2:1 Оливер Бёрк (56') Арминия: Йоэль Феликс, Сэм Шрек, Штефано Руссо, Лукас Кунце (Maximilian Grosser, 66'), Jonas Thomas Kersken, Christopher Lannert, Leon Schneider, Louis Oppie, Mael Corboz, Marius Worl (Жоэль Гродовски, 90'), Julian Kania (Роберт Ульдрикис, 55') Вердер: Деррик Кён (Феликс Агу, 82'), Митчелл-Элия Вайзер, Антони Юнг, Никлас Штарк, Хулиан Малатини (Амос Пипер, 88'), Михаэль Цеттерер, Марко Грюлль (Леонардо Биттенкорт, 46'), Сенне Линен, Йенс Стаге, Марвин Дукш (Justin Njinmah, 30'), Андре Силва (Оливер Бёрк, 46') Предупреждения: Митчелл-Элия Вайзер (32'), Йоэль Феликс (46'), Леонардо Биттенкорт (54'), Хулиан Малатини (68')

По итогам противостояния «Арминия» пробилась в полуфинал Кубка Германии, а «Вердер» завершил свое выступление на турнире.