Постекоглу: «Манчестер Сити» задал беспрецедентную планку

Главный тренероценил перспективы

«Просто невероятен тот факт, что они выиграли четыре подряд титула в АПЛ и были настолько стабильны в плане набранных очков, голов, побед. Вероятно, они задали беспрецедентную планку.

Естественно, так не будет продолжаться вечно. Это просто невозможно. Но если они оправятся и выиграют в следующем сезоне — думаю, это будет более чем хорошо.

Иногда случаются травмы, травмы ключевых футболистов и вещи, которые складываются против тебя, но потом ты возвращаешься. Это элитный спорт. Тонкая грань», — цитирует Постекоглу ESPN.

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, что «Манчестер Сити» идет только на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ на данный момент.