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    Постекоглу: «Манчестер Сити» задал беспрецедентную планку

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу оценил перспективы «Манчестер Сити».

    Ангелос Постекоглу
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    Ангелос Постекоглу

    «Просто невероятен тот факт, что они выиграли четыре подряд титула в АПЛ и были настолько стабильны в плане набранных очков, голов, побед. Вероятно, они задали беспрецедентную планку.

    Естественно, так не будет продолжаться вечно. Это просто невозможно. Но если они оправятся и выиграют в следующем сезоне — думаю, это будет более чем хорошо.

    Иногда случаются травмы, травмы ключевых футболистов и вещи, которые складываются против тебя, но потом ты возвращаешься. Это элитный спорт. Тонкая грань», — цитирует Постекоглу ESPN.

    Календарь и таблица АПЛ

    Напомним, что «Манчестер Сити» идет только на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ на данный момент.

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