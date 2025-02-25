Кобелев: Для «Ростова» уход Карпина не лучший вариант перед стартом второго этапа

Российский тренерподелился мнением об уходес поста наставника

«Странное решение. Но дело в том, что мы не знаем всей ситуации внутри "Ростова". Что-либо говорить и о чём-то рассуждать сейчас практически невозможно. Но я не думаю, что это спонтанное решение. Может, даже повлиял трансфер Глебова в "Динамо".

Для "Ростова" уход Карпина не лучший вариант перед стартом второго этапа. Однако у команды достаточно очков. Даже с Карпиным они бы выше шестого месте не поднялись. "Ростов" — средняя команда. С их подбором игроков они не вылетят, но и не поднимутся выше шестого места при любом тренере», — сказал Кобелев Чемпионату.

Ранее Карпин прокомментировал свой уход из «Ростова». Специалист сосредоточится на работе в сборной России.

«Ростов» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 26-ю очками в активе после 18-и туров.