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    Кобелев: Для «Ростова» уход Карпина не лучший вариант перед стартом второго этапа

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    Российский тренер Андрей Кобелев поделился мнением об уходе Валерия Карпина с поста наставника «Ростова».

    Валерий Карпин — главный тренер «Ростова»
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    Валерий Карпин — главный тренер «Ростова»

    «Странное решение. Но дело в том, что мы не знаем всей ситуации внутри "Ростова". Что-либо говорить и о чём-то рассуждать сейчас практически невозможно. Но я не думаю, что это спонтанное решение. Может, даже повлиял трансфер Глебова в "Динамо".

    Для "Ростова" уход Карпина не лучший вариант перед стартом второго этапа. Однако у команды достаточно очков. Даже с Карпиным они бы выше шестого месте не поднялись. "Ростов" — средняя команда. С их подбором игроков они не вылетят, но и не поднимутся выше шестого места при любом тренере», — сказал Кобелев Чемпионату.

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    • Ранее Карпин прокомментировал свой уход из «Ростова». Специалист сосредоточится на работе в сборной России.

    «Ростов» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 26-ю очками в активе после 18-и туров.

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