В «Фенербахче» прокомментировали обвинения Моуринью в расизме

В пресс-службесделали заявление после обвинений главного тренерав расизме.

После встречи с «Галатасараем» (0:0) специалист отметил, что в одном из эпизодов матча все представители соперника «прыгали на скамейке, как обезьяны».

«Заявление, сделанное нашим главным тренером Жозе Моуринью в конце матча, было полностью вырвано из контекста и намеренно искажено.

Как может видеть и понимать любой здравомыслящий человек, эти выражения, использованные Жозе Моуринью во время матча для описания чрезмерной реакции технического комитета команды соперника на решения судьи, никак не могут быть связаны с расизмом. Попытка представить этот дискурс как расистский — абсолютно злонамеренный подход.

Мы информируем общественность о том, что будем использовать наши законные права в отношении этой неправомочной клеветы, которая вбрасывается с целью вывести соперника за пределы поля, изменить и манипулировать повесткой дня», — говорится в заявлении «Фенербахче» в соцсети Х (ранее Twitter).