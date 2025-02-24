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    Адемола ЛукманТрансферный дайджест. 18 — 24 февраля
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    Хуммельс выйдет в стартовом составе «Ромы» на матч против «Монцы»

    «Рома» — «Монца»: составы, коэффициенты, прогноз

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    «Рома» и «Монца» опубликовали стартовые составы на матч 26-го тура итальянской Серии А.

    Матс Хуммельс — защитник «Ромы»
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    Матс Хуммельс — защитник «Ромы»

    «Рома»: Свилар, Манчини, Хуммельс, НДика, Салемакерс, Кристанте, Писилли, Анхелино, Бальданзи, Суле, Шомуродов.

    «Монца»: Турати, Брорссон, Лекович, Карбони, Перейра, Бьянко, Урбаньский, Кириопулос, Чурриа, Дани Мота, Ганвоула.

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    • Матч между этими командами стартует сегодня, 24-го февраля в 22:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 25-и туров в Серии А «Рома» занимает 9-е место в таблице с 37-ю очками в активе. «Монца» — на последней 20-й позиции (14).

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