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    Мохамед Салах«Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Онлайн
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    Маскерано: Месси словно ребенок, который играет и не хочет проигрывать

    Футбол MLS Интер Майами
    Главный тренер клуба американской МЛС «Интер Майами» Хавьер Маскерано восхищен мотивацией Лионеля Месси и считает его важнейшей части своего клуба.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Месси — душа этой команды. Вы видели это на поле. Он словно ребёнок, который играет и не хочет проигрывать. Для нас это большое преимущество. Так что нам просто нужно, чтобы он оставался с тем же настроем. Ведь дело не только в том, что он делает на поле, но и в том, что он передает своим товарищам по команде, в том, что он делает в свои 37 лет.

    Он не только играет в атаке, а ещё и помогает нам в обороне, руководит центральными защитниками, всей полузащитой. Так что он великолепен», — цитирует Маскерано ESPN.

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    • 37-летний Месси играет за «Интер Майами» с лета 2023 года, а его контракт действует до декабря 2025-го.

    40-летний Маскерано вместе с Месси играл в составе сборной Аргентины и в «Барселоне». С ноября 2024 года тренирует «Интер Майами».

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