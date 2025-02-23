Маскерано: Месси словно ребенок, который играет и не хочет проигрывать

Главный тренер клуба американской МЛС «Интер Майами»восхищен мотивациейи считает его важнейшей части своего клуба.

«Месси — душа этой команды. Вы видели это на поле. Он словно ребёнок, который играет и не хочет проигрывать. Для нас это большое преимущество. Так что нам просто нужно, чтобы он оставался с тем же настроем. Ведь дело не только в том, что он делает на поле, но и в том, что он передает своим товарищам по команде, в том, что он делает в свои 37 лет.

Он не только играет в атаке, а ещё и помогает нам в обороне, руководит центральными защитниками, всей полузащитой. Так что он великолепен», — цитирует Маскерано ESPN.

37-летний Месси играет за «Интер Майами» с лета 2023 года, а его контракт действует до декабря 2025-го.

40-летний Маскерано вместе с Месси играл в составе сборной Аргентины и в «Барселоне». С ноября 2024 года тренирует «Интер Майами».