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    Два ассиста Месси помогли «Интер Майами» сыграть вничью с «Нью-Йорк Сити»

    «Интер Майами» — «Нью-Йорк Сити»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол MLS Интер Майами
    В первом матче регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» и «Нью-Йорк Сити» сыграли вничью 2:2.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    На голы Томаса Авилеса и Теласко Сеговии гости ответили точными ударами Мити Иленича и Алонсо Мартинеса.

    Отметим, что Лионель Месси в этой игре смог отметиться двумя результативными передачами.

    Футбол. США. MLS
    Интер Майами — Нью-Йорк Сити 2:2
    Голы: 1:0 Томас Авилес (5'), 1:1 Митя Иленич (26'), 1:2 Алонсо Мартинес (55'), 2:2 Теласко Сеговия (90 + 10') Интер Майами: Дэвид Очоа, Марсело Вейгандт (Федерико Редондо, 46'), Ноа Аллен, Томас Авилес, Жорди Альба, Серхио Бускетс, Бенджамин Кремаски (Гонсало Лухан, 58'), Лионель Месси, Луис Суарес (Теласко Сеговия, 58'), Фафа Пико (Роберт Тэйлор, 7'), Oscar Ustari Нью-Йорк Сити: Мэтт Фриз, Бирк Риса, Страхинья Танасиевич (Jonathan Shore, 46'), Митя Иленич, Джастин Хак, Китон Паркс, Агустин Охеда (Хулиан Фернандес, 69'), Максимильяно Моралес (Андрес Переа, 78'), Алонсо Мартинес (Монсеф Бакрар, 90'), Ханнес Вольф, Kevin O'Toole (Nico Cavallo, 69') Предупреждения: Жорди Альба (24'), Бенджамин Кремаски (41'), Страхинья Танасиевич (45 + 1'), Мэтт Фриз (90 + 4') Удаление: Томас Авилес (23')

    В следующем игре «Интер Майами» сразится с «Хьюстон Динамо», а «Нью-Йорк Сити» — с «Лос-Анджелесом».

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