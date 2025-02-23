«Осер» — «Марсель»: счет матча 3:0, обзор голов

В 23-м туре французской Лиги 1неожиданно крупно победил одного из лидеровсо счетом 3:0.

Дублем в составе бургундцев отметился капитан бразильский защитник Жубал, также отличился Гаэтан Перрен.

С 63-й минуты «Марсель» играл в меньшинстве после удаления Дерека Корнелиуса.

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