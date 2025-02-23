«Осер» — «Марсель»: счет матча 3:0, обзор голов

Дублем в составе бургундцев отметился капитан бразильский защитник Жубал, также отличился Гаэтан Перрен.
С 63-й минуты «Марсель» играл в меньшинстве после удаления Дерека Корнелиуса.
Футбол. Франция. Лига 1
Осер — Марсель 3:0
Голы: 1:0 Гаэтан Перрен (35'), 2:0 Жубал (пенальти) (77'), 3:0 Жубал (90 + 1') Осер: Донован Леон, Гэбриэл Ошо, Жубал, Клеман Акпа, Ки-Яна Хувер (Поль Жоли, 87'), Гидеон Менса (Фредрик Оппегор, 85'), Элиша Овусу, Кевин Дануа (Адо Онаиву, 88'), Хамед Траоре Жуниор (Хан-Ноа Массенго, 88'), Гаэтан Перрен, Тио Бэр (Лассин Синайоко, 61') Марсель: Херонимо Рульи, Мэйсон Гринвуд (Jonathan Rowe, 86'), Адриен Рабьо, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Исмаэль Беннасер (Ниль Мопе, 61'), Жоффрей Кондогбиа (Улиссес Гарсия, 82'), Амин Гуири, Кентен Мерлен (Амар Дедич, 61'), Луис Энрике (Поль Лирола, 82'), Дерек Корнелиус, Amir Murillo Предупреждения: Дерек Корнелиус (38'), Ки-Яна Хувер (59'), Дерек Корнелиус (64'), Херонимо Рульи (76')