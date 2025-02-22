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    Семин: Трансферы — это не основное, главное — подготовка

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    Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин высказался о зимней трансферной кампании московского клуба.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Плохо ли то, что "Локо" фактически не сделал ни одного трансфера в минувшее окно? А дело не в том, кто какую трансферную кампанию провел. Это не самое основное. Самое основное в том, кто как подготовит игроков к следующему этапу. Трансферы мы обсуждаем, а играть должны подготовленные игроки. Кто лучше подготовит, тот займет более высокое место

    Получается, что "Спартак" и "Зенит", по моему мнению, не опередили "Локомотив" в том плане, что они серьезно усилились перед возобновлением сезона? В чем они опередили? Мы сейчас и посмотрим, в чем они опередили, в конце сезона. В состоянии ли эти игроки стать лучше, чем они были, в состоянии ли тренеры....это ни о чем сейчас не говорит. Вам это, наверное, интересно обсуждать. Теперь главное — как прошла практическая подготовка игроков и как закончится. В этом всё дело», — цитирует Семина «ВсеПроСпорт».

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