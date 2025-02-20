ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Манчестер Сити»Мбаппе разорвал «Сити» на Бернабеу. Хет-трик Килиана — и «Реал» в 1/8 финала
    Все новости спорта

    Защитник ЦСКА снова будет играть за «Родину»

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ Трансферы ФНЛ — Первая лига Футбол России Родина РПЛ ЦСКА
    Защитник московского ЦСКА Михаил Рядно вторую часть сезона проведет в клубе Первой лиги «Родина».

    Михаил Рядно
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Михаил Рядно

    «Михаил Рядно проведёт концовку сезона в "Родине". Стороны договорились о новом арендном соглашении. В первой части сезона Рядно уже выступал за "Родину", с которой сыграл 15 матчей в Первой лиге, став лучшим футболистом команды по итогам голосования среди болельщиков. Желаем Мише удачи во второй части сезона!» — сказано в сообщении на официальном сайте ЦСКА.

    Календарь и таблица ФНЛ

    19-летний Рядно уже играл в московской «Родине» первую часть сезона на правах аренды, в затем был отозван ЦСКА. Всего он провел за команду Первой лиги 15 матчей. Он игрок молодежной сборной России. За ЦСКА сыграл 5 матчей и забил один гол.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Рома» пробиться в следующий раунд ЛЕ?
  • «Рома» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Одни не могут, другие не хотят?!
  • «Аякс» — «Юнион» Сент-Жиллуаз. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Совершит ли «Галатасарай» эпичный камбэк?
  • «Галатасарай» — «АЗ Алкмар». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.57
  • Экспресс дня 20 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Рома — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Аякс — Юнион Сент-Жиллуаз
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Галатасарай — АЗ Алкмар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Мидтьюлланн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Сельта — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Фрайбург — Вердер
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ак Барс — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры