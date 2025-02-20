Защитник ЦСКА снова будет играть за «Родину»

Защитник московского ЦСКАвторую часть сезона проведет в клубе Первой лиги

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Михаил Рядно Фото: pfc-cska.com

«Михаил Рядно проведёт концовку сезона в "Родине". Стороны договорились о новом арендном соглашении. В первой части сезона Рядно уже выступал за "Родину", с которой сыграл 15 матчей в Первой лиге, став лучшим футболистом команды по итогам голосования среди болельщиков. Желаем Мише удачи во второй части сезона!» — сказано в сообщении на официальном сайте ЦСКА.

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19-летний Рядно уже играл в московской «Родине» первую часть сезона на правах аренды, в затем был отозван ЦСКА. Всего он провел за команду Первой лиги 15 матчей. Он игрок молодежной сборной России. За ЦСКА сыграл 5 матчей и забил один гол.